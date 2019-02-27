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Джузеппе Россі підпише контракт з Лос-Анджелес Гелаксі

10:14 151 Читать на русском
Джузеппе Россі підпише контракт з Лос-Анджелес Гелаксі
Джузеппе Россі / фото: РИА-новости

Екс-форвард збірної Італії Джузеппе Россі продовжить кар'єру в МЛС.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, Джузеппе Россі зараз перебуває у США, де веде перемовини з Лос-Анджелес Гелаксі. Очікується, що найближчим часом італієць підпише контракт з американським клубом. Сам футболіст зацікавлений у переїзді в Лос-Анджелес.

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Зазначимо, що наразі 32-річний гравець перебуває у статусі вільного агента та підтримує форму разом з Манчестер Юнайтед. Останнім клубом Джузеппе була Дженоа. "Грифонів" Россі покинув влітку 2018 року.

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Теги
Світ Трансфери Джузеппе Россі Джузеппе Россі Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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