СПАЛ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 34-річного форварда до кінця сезону.

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На початку кар'єри Россі опинився в Манчестер Юнайтед, однак постійні травми завадили розкрити весь свій потенціал. Найуспішніший період нападник провів у складі Вільяреала – 191 матч, 82 голи і 25 асистів. Футболку збірної Італії одягав 30 разів та забив 7 м'ячів. Россі майже рік залишався вільним агентом після завершення контракту з американським Реал Солт-Лейк.

Додамо, що СПАЛ виступає у Серії Б і після 12 турів перебуває поблизу зони вильоту.

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