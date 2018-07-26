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Джулай оптимістично прокоментував виліт збірної України U-19 з Євро-2018

17:35 782 Читать на русском
Джулай оптимістично прокоментував виліт збірної України U-19 з Євро-2018
Україна U-19 – Португалія U-19 – 0:5 / УЄФА

Український футбольний коментатор Дмитро Джулай прокоментував поразку збірної України U-19 від Португалії в півфіналі Євро-2018.

"Євро U-19, півфінал. Україна – Португалія 0:5. Найгірший суперник, щоб швидко пропускати (2хв), прикра травма Супряги (11хв), не притаманний саме цій команді Петракова психологічний провал після другого голу. Тим не менш, збірна вийшла на чемпіонат світу й це головній підсумок", – написав Джулай у своєму Твіттер.

Україна U-19 розгромно програла Португалії та вилетіла у півфіналі Євро-2018

Нагадаємо, завдяки виходу у півфінал Євро-2018 U-19 збірна України зіграє на чемпіонаті світу-2019 U-20.

Євро-2018 (U 19)Півфінал

Україна U-19 - Португалія U-19: Четвер 26 липня 2018

Україна U-19
Матч завершено
0 : 5
Португалія U-19
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Португалія U-19 Португалія U-19 Україна U-19 - Португалія U-19 Збірна України Україна U-19 Україна U-19 Чемпіонат Європи U-19 Дмитро Джулай
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