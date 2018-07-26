Джулай оптимістично прокоментував виліт збірної України U-19 з Євро-2018

Український футбольний коментатор Дмитро Джулай прокоментував поразку збірної України U-19 від Португалії в півфіналі Євро-2018.

"Євро U-19, півфінал. Україна – Португалія 0:5. Найгірший суперник, щоб швидко пропускати (2хв), прикра травма Супряги (11хв), не притаманний саме цій команді Петракова психологічний провал після другого голу. Тим не менш, збірна вийшла на чемпіонат світу й це головній підсумок", – написав Джулай у своєму Твіттер.

Україна U-19 розгромно програла Португалії та вилетіла у півфіналі Євро-2018

Нагадаємо, завдяки виходу у півфінал Євро-2018 U-19 збірна України зіграє на чемпіонаті світу-2019 U-20.