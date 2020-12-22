"Зінченко? Зрозуміло, що були травми і через це він пропускав якийсь час, але якщо він не грає зараз, то треба шукати варіанти з клубами, де в тебе буде ігрова практика, буде шанс виходити на поле.

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Одна справа, коли він працював із Гвардіолою та виходив на поле, а просто тренуватись – це вже зовсім інша історія, тим більше для гравця національної збірної, на якого розраховують на майбутньому чемпіонаті Європи. Взимку потрібно шукати варіанти, оренда чи ще щось, адже якщо зараз нічого не складається... Це частина кар'єри, робочий процес для будь-якого футболіста. Потрібно прийняти виважене рішення, яке допоможе футболісту.

Інший чемпіонат? Все залежатиме від того, які клуби зацікавляться. Інші чемпіонати, зрозуміло, першість із топ-5. Наврядчи йдеться про гру в Нідерландах, як було свого часу. Але на яку позицію? Він же не піде на позицію лівого захисника. Йому хотілося б виступати на тій позиції, на якій він грає у збірній, і на цьому потрібно наполягати. І для нього, і для збірної важливо, щоб він грав на своїй основній позиції", – поділився Джулай у програмі "Футбольний сезон Коментатора".

Зазначимо, що Зінченко у поточному сезоні провів за Манчестер Сіті лише 5 матчів, не відзначившись результативними діями.

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