Джулай: Не бачу логіки в Динамо, але хіба вона була в попередніх двох сезонах?

Відомий коментатор Дмитро Джулай прокоментував трансферну політику київського Динамо.

"Переможці молодіжного чемпіонату світу-2019 – Булеца та Супряга – виявились непотрібними київському Динамо. Не бачу в цьому ніякої логіки, як і в попередніх двох сезонах.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

З чистим серцем кажу, що абсолютно нічого не очікую від Динамо. Будь-який позитивний момент буде бонусом. Наприклад, вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Перемога у чемпіонаті? Зараз рано про це говорити. Нічого не очікую. Якщо ж говорити про команду U-19, яка гратиме у Юнацькій Лізі УЄФА, – то так, за нею цікаво буде стежити.

Як можна пояснити рішення продовжити контракт з Хацкевичем на 2 роки? Мені вже набридло упродовж кількох років пояснювати чужі рішення. Так, вони стосуються команди, за яку я вболіваю, але це – єдиний зв’язок. Тож не бачу сенсу заглиблюватися", – поділився Джулай в інтерв'ю "Футбол 24".

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з Босянком