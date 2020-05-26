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Джулай іронічно переробив на користь Баварії легендарну приказку Лінекера

22:04 41 Читать на русском
Джулай іронічно переробив на користь Баварії легендарну приказку Лінекера
Радість мюнхенців / твіттер Баварії

Культовий український коментатор Дмитро Джулай відреагував на мінімальну перемогу мюнхенської Баварії в центральному матчі 28-го туру німецької Бундесліги проти дортмундської Борусії.

 
Йозуа Кімміх 43’
43’ Йозуа Кімміх

"Бундесліга – проста ліга. 22 людини бігають за м'ячем упродовж 34-х турів, а в кінці перемагає Баварія", – написав коментатор у своєму твіттері.

Борусія Д – Баварія: мистецький шедевр Кімміха вивів мюнхенців вперед

Нагадаємо, що мюнхенці здобули перемогу завдяки голу-красеню від Йозуа Кімміха. Звитяга над "джмелями" дозволила Баварії збільшити відрив на горі турнірної таблиці до 7 очок. До фінішу чемпіонату Німеччини залишилося 6 турів.

Відзначимо, що твіт Дмитра Джулая є перефразом знаменитого вислову Гарі Лінекера. Англійський форвард у схожій манері описав домінування збірної Німеччини в кінці 80-х.

Баварія мінімально перемогла Борусію Д – шедевр Кімміха вбив інтригу в боротьбі за чемпіонство

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Теги
Гарі Лінекер футбольні курйози Дмитро Джулай Борусія Дортмунд - Баварія Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
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