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Джулай – про натуралізацію: Поповнювати національну команду можна своїми хлопцями, а не підстаркуватими бразильцями

18:44 76 Читать на русском
Джулай – про натуралізацію: Поповнювати національну команду можна своїми хлопцями, а не підстаркуватими бразильцями
Марлос у збірній України / О. Осипов

Відомий коментатор Дмитро Джулай розповів про своє ставлення до натуралізації гравців.

"Якщо натуралізація – природна, якщо батьки футболіста – не українці, але він народжений в Україні, тут зростає і починає грати у футбол, ніяких питань немає. Те саме – коли людина приїхала сюди у певному віці, тривалий час тут прожила, чи, як Едмар, одружилася.

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Є й інший момент. Ми не говоритимемо про конкретні футбольні клуби. Згідно з регламентом нашого чемпіонату будь-який футбольний клуб має повне право натуралізувати будь-якого іноземного гравця, якщо дотримано усіх вимог. Але це не означає, що автоматично цей футболіст повинен отримувати виклик у збірну України. Натуралізація – це те, що вигідно клубові насамперед.

Спротив, який викликає остання історія, якраз із цим і пов’язаний. Клуб зробив те, що йому вигідно. А в чому вигода для збірної? Поки що незрозуміло. Ось ці дві червневі перемоги – хороший натяк: поповнювати національну команду можна своїми хлопцями, а не підстаркуватими бразильцями. Як би добре вони не грали. Скільки б не забивали. Більше того – цікавий збіг обставин. У нас тепер є чемпіони світу! Потрібно зважати на це", – поділився Джулай в ексклюзивному інтерв'ю для "Футбол 24".

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з Босянком

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"Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з Босянком
17:00
4209
Теги
Марлос Марлос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Збірна України Дмитро Джулай Натуралізація легіонерів для збірної України
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