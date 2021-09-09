Кріштіану Роналду змінив клуб, тому за зміни наважилась і його кохана.

Джорджина Родрігес здивувала своїм виглядом відвідувачів Венеційського міжнародного кінофестивалю. Спокуслива дівчина Роналду кардинально змінила зачіску.

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Шанувальники аргентинської моделі у мережі підкреслили, що новий вигляд Родрігес ще більше зачаровує.

Нагадаємо, нещодавно Джорджина разом із Кріштіану Роналду перебралась на Туманний Альбіон, де її коханий захищатиме кольори Манчестер Юнайтед.

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