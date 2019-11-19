Джорджина відволікає фанатів Роналду спокусливими фото – португальці готові пробачити нападнику лідерство України

Кріштіану Роналду зі збірною Португалії не зміг перевершити команду Шевченка у відборі на Євро-2020, дівчина форварда вирішила допомогти коханому.

Джорджина Родрігес, дівчина форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, знялась у спекотній фотосесії реклами одягу для занять йогою.

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Щоправда, на жаль чи на щастя, іспанська модель своєю присутністю на світлинах не дозволяє підписникам зосередитись на думках про йогу.

Невідомо, чи використовує цю методику зміну свідомості сам Кріштіану Роналду, щоб не хвилюватись за майбутнє жеребкування до Євро-2020, адже збірна України обігнала чинного чемпіона Європи у кваліфікації до майбутнього турніру. Португальці потрапили у другий кошик жеребкування, а команда Шевченка – у перший.

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