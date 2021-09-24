"Вона хороша дівчинка. Кріштіану – зразковий батько. У них четверо дітей і звичайно є няньки, тому що четверо дітей – це велика робота.

Джорджина змінила імідж – фани підкреслили, що дівчина Роналду стала ще сексуальнішою

Джорджина, безсумнівно, надає дуже велику підтримку Кріштіану", – цитує Долорес The Sun.

Певні джерела повідомляли, що мати 36-річного форварда має напружені відносини з Джорджиною, тому Авейру відписалась від моделі в Instagram. Нагадаємо, нещодавно сім'я Роналду перебралась з Італії на Туманний Альбіон через перехід португальця в Манчестер Юнайтед.

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