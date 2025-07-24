Київське Динамо розпочало сезон із впевненої перемоги. "Біло-сині" у першому матчі другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів розгромили Хамрун Спартанс, який вперше в історії мальтійського футболу зміг вийти до такої далекої стадії найпрестижнішого єврокубка.

Динамо розгромило Хамрун у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – Буяльський оформив гол+пас

Кияни мали закривати питання про переможця зустрічі ще до перерви, але пробити Генрі Боннело у першому таймі вдалося лише одного разу. Блискуча комбінація на правому фланзі завершилася пасом Буяльського на Ваната, форвард Динамо холоднокровно реалізував момент, закотивши м'яч у ворота.

Після перерви динамівці значно збільшили собі шанси на вихід у наступний раунд ЛЧ. Справжнім джокером став Назар Волошин, який замінив Ярмоленка. Вінгер спочатку асистував на Буяльського, а згодом замкнув простріл Шапаренка. Динамо фактично гарантувало собі вихід до третього етапу кваліфікації, а домашній матч у Любліні, імовірно, матиме статус виставкового і тренувального. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".