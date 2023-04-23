"Готувалися, як завжди, як до звичайного матчу, але водночас розуміли, яка буде напруга у цьому поєдинку, адже ми зустрічалися із Шахтарем. Щодо мотивації – вона була на найвищому рівні.

Обмін шедеврами у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:1

Ми діяли дуже обережно, тому що розуміли, якою може бути ціна помилки. Прикрий гол з великої відстані на початку зустрічі майже не вплинув на подальшу гру. Просто після нього ми програвали і мали більше йти в атаку та більше ризикувати.

Як мені вдалось відзначитися? Налаштовувався бити по воротах прямим ударом. Добре, що все вийшло.

А щодо боротьби за призові місця... Ми готуємося від матчу до матчу, нам потрібно перемагати в усіх поєдинках. Тому в таблицю зараз не дивимося", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 28-річний хавбек врятував киян від поразки на останніх хвилинах, майстерно закрутивши м'яч під поперечину зі штрафного. Цей гол став для нього першим у сезоні (у 8-ми матчах в УПЛ).

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