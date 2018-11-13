Джо Коул оголосив про завершення кар'єри

Екс-гравець збірної Англії Джо Коул повісив бутси на цвях.

Останнім клубом 38-річного Коула був американський Тампа-Бей Раудіс, який представляє другий дивізіон чемпіонату США. У складі Тампа-Бей він зіграв 57 матчів і забив 17 голів.

Кассано вкотре заявив про завершення кар'єри

"Сподіваюся, наступні 20 років будуть такими ж особливими, як два десятка років у моїй футбольній кар'єрі. У професійній кар'єрі будь-якого гравця є ключові моменти. Один з них стався, коли я був молодим футболістом у складі Вест Хема. Більш досвідчений гравець, який вже закінчував кар'єру, сказав мені: "Насолоджуйся кожною грою, хлопчик. Вона миттєво пройде і ти будеш за нею сильно сумувати". Він був правий", – передає слова Коула BBC.

Джо встиг пограти в АПЛ за Вест Хем, Челсі, Ліверпуль і Астон Віллу. Загалом Джо зіграв впродовж кар'єри 716 матчів і забив 106 голів.

Від ворога Ібри і хет-трика за Реал до екзотики з українцем – зліт і падіння великого ван дер Ваарта