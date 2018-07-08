Джо Харт та Манчестер Сіті розірвуть контракт

Голкіпер Джо Харт та Манчестер Сіті вирішили припинити співпрацю.

Джо Харт покине Манчестер Сіті в нинішнє трансферне вікно, повідомляє Sportsmail.

Про це рішення футболіст може повідомити вже в понеділок. Останні два сезони англійський голкіпер виступав на правах оренди спочатку в італійському Торіно, а потім в лондонському Вест Хемі.

У Харта ще рік контракту з "містянами", проте і футболіст, і клуб вирішили поставити крапку у стосунках цього літа.

Також відзначається, що Харт націлений на підписання довгострокового контракту з новим клубом. Зараз "містянам" належить пошук покупця, який здатний оплатити трансфер воротаря і гарантувати йому зарплату, що становить за поточним контрактом 120 тисяч доларів на тиждень. При цьому не виключається і варіант безкоштовного переходу футболіста.

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