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Джо Гомес зламав ногу – стало відомо, скільки триватиме відновлення

19:01 343 Читать на русском
Джо Гомес зламав ногу – стало відомо, скільки триватиме відновлення
Джо Гомес / ФК Ліверпуль

Жахливою травмою завершився поєдинок проти Бернлі для захисника Ліверпуля Джо Гомеса.

Вже на 20-й хвилині поєдинку захисник мерсисайдців Джо Гомес був змушений покинути поле.

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Лікарі діагностували у оборонця збірної Англії перелом ноги, через який він пропустить до шести тижнів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Таким чином Джо не зможе допомогти команді у вирішальному матчі Ліги чемпіонів проти Наполі, в якому вирішуватиметься доля путівки в плей-офф.

В поточному сезоні АПЛ Гомес провів 13 матчів, проте результативними діями не відзначився.

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Бернлі
Матч завершено
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Ліверпуль Ліверпуль Англія Джо Гомес Джо Гомес Бернлі - Ліверпуль Ліверпуль - Наполі
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