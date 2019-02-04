Джо Гомес буде прооперований – захисник Ліверпуля вже 2 місяці поза грою

Схоже, оборонець Ліверпуля Джо Гомес ще не скоро повернеться на поле.

Джо Гомес змушений лягти під ніж для повного відновлення після перелому ноги, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Ліверпуль не "зливатиме" Лігу чемпіонів заради АПЛ, – заява Клоппа

Нагадаємо, захисник зазнав травми ще на початку грудня 2018-го у матчі проти Бернлі, лікарі спочатку пророкували йому 6 тижнів на відновлення.

"Це удар по хлопцю і по нам. Адже перед травмою він був у фантастичній формі. Але він занадто цінний для нас, щоб ризикувати. Так що ми проведемо цю процедуру і він повернеться, коли буде готовий", – сказав головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

Лестер знову чемпіон, конспекти Венгера, Саррі продовжує сумну традицію Моурінью – як клуби АПЛ довіряють молоді