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Джо Гомес буде прооперований – захисник Ліверпуля вже 2 місяці поза грою

14:46 163 Читать на русском
Джо Гомес буде прооперований – захисник Ліверпуля вже 2 місяці поза грою
Джо Гомес / Фото Reuters

Схоже, оборонець Ліверпуля Джо Гомес ще не скоро повернеться на поле.

Джо Гомес змушений лягти під ніж для повного відновлення після перелому ноги, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Нагадаємо, захисник зазнав травми ще на початку грудня 2018-го у матчі проти Бернлі, лікарі спочатку пророкували йому 6 тижнів на відновлення.

"Це удар по хлопцю і по нам. Адже перед травмою він був у фантастичній формі. Але він занадто цінний для нас, щоб ризикувати. Так що ми проведемо цю процедуру і він повернеться, коли буде готовий", – сказав головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Джо Гомес Джо Гомес
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