Чемпіон світу 2006 року продовжує пошук свого клубу.

Колишній форвард збірної Італії Альберто Джилардіно очолив Сієну, повідомляє офіційний сайт тосканського клубу.

Форвард Роми остаточно переїхав у Бундеслігу, – ЗМІ

З 38-річним наставником укладено угоду терміном на один сезон. Сієна почне виступати в Серії D, відродившись після банкрутства.

До слова, Джилардіно розпочав тренерську кар'єру минулого року, коли став головним тренером клубу Серії D Реццато. Останньою командою фахівця був представник Серії С – Про Верчеллі.

Нагадаємо, Альберто відомий виступами за італійські Парму, Мілан і Фіорентину. У 2006 році нападник став чемпіоном світу в складі збірної Італії.

Цікаво, що вже дев'ять переможців ЧС-2006 знайшли себе на тренерській ниві: Андреа Пірло (Ювентус), Мауро Каморанезі (Марібор), Массімо Оддо (Пескара), Алессандро Неста (Фрозіноне), Фабіо Каннаваро (Гуанчжоу), Фабіо Гроссо (Сьон), Філіппо Індзагі (Беневенто) та Дженнаро Гаттузо (Наполі).

Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006