"Джейдон виглядав би дуже добре в червоній футболці": Клопп іронічно оцінив шанси Ліверпуля підписати Санчо

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо можливостей клубу поборотися за зірку Борусії Д Джейдона Санчо.

"Джейдон виглядав би дуже добре в червоній футболці (сміється).

Клопп: Я не можу обіцяти, що Ліверпуль виграє щось в майбутньому

Але я не думаю, що такий перехід відбудеться цього літа. Він дуже цікавий гравець. Якби він переїхав до Ліверпуля, я б здивувався найбільше з усіх", – цитує Клоппа Bild.

Нагадаємо, головним претендентом на Санчо вважається Манчестер Юнайтед. Борусія Д хоче отримати за 20-річного англійця 130 млн євро.

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