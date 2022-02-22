Захисник Ліверпуля Джо Гомес може змінити клуб в пошуках стабільної ігрової практики.

В січні наставник Астон Вілли Стівен Джеррард намагався домовитися про оренду 24-річного англійця, але зазнав невдачі. Юрген Клопп не захотів відпускати футболіста.

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Влітку бірмінгемці спробують ще раз організувати перехід Джо Гомеса, стверджує Football Insider. За інформацією Джерела, цей трансфер стане пріоритетним для Астон Вілли.

Нагадаємо, Джо Гомес перебрався у Ліверпуль влітку 2015-го. Майже за сім років у команді захисник зіграв 134 матчі, у яких віддав дві результативні передачі.

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