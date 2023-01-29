"Беллінгем – очевидний варіант для Ліверпуля. Я великий шанувальник його гри і вважаю, що "червоним" не вистачає сильної "вісімки", здатної забивати голи. Джуд чудово підходить під ці критерії. Я впевнений, що він достатньо розумний, щоб покинути Дортмунд.

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Тут буде та сама трибуна, це буде стадіон на 60 тисяч місць. У Ліверпуля один із п'яти найкращих менеджерів. Останнім часом вигравали АПЛ і були у фіналах Ліги чемпіонів. Тут дуже добре платять – це факт. У мерсисайдців чудові гравці, вони уміють їх розвивати. Це відповідає багатьом вимогам, але очевидно, що Ліверпуль наразі перебуває в середині ліги", – цитує Джеррарда BT Sport.

Нагадаємо, Борусія готова продати свого головного таланта, але розраховує заробити понад 100 мільйонів. Фаворитом на підписання 19-річного англійця вважають Реал, але батько гравця нещодавно назвав саме Ліверпуль серед варіантів, які розглядає Беллінгем.

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