Керманич бірмінгемської Астон Вілли Стівен Джеррард націлився на оборонця Ліверпуля Джо Гомеса. Перехід може відбутися у зимове трансферне вікно.

"Віллани" проявляють серйозний інтерес до універсала мерсисайдців, повідомляє The Express.

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Джеррард хоче взяти Гомеса в оренду в січні. Новий менеджер Вілли визначив підсилення оборони першочерговим завданням на найближче вікно переходів. Оборонець Ліверпуля, який може зіграти в центрі та на обох флангах, вибув із основної обойми виконавців і може зацікавитися пропозицію бірмінгемців.

У нинішньому сезоні Джо Гомес провів 7 матчів (311 хвилин) у всіх турнірах.

Ліверпуль розгромив Саутгемптон, Астон Вілла з Джеррардом перемогла в АПЛ вдруге поспіль, Арсенал переграв Ньюкасл