Кубок Шотландії, 1/8 фіналу

Рейнджерс – Селтік – 2:0

Голи: Девіс, 10, Кенні, 34 (авт)

Джеррард зробив Рейнджерс чемпіоном – легендарний клуб чекав на титул 10 років

Стівен Джеррард уже повернув Рейнджерс чемпіонський титул, а тепер націлився на ще один трофей. Кубок Шотландії був єдиним шансом для Селтіка бодай трохи поквитатися зі своїм запеклим ворогом. Натомість вийшло ще одне фіаско.

Дербі старої фірми в рамках Кубка відбулося вже на стадії 1/8 фіналу та завершилося переконливою перемогою чинного чемпіона. Рейнджерс ще у першому таймі здобув комфортну перевагу в два м'ячі, яку втримав до самого кінця. У чвертьфіналі "Джерс" зіграють проти клубу Сент-Джонстон.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ