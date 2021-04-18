Джеррард завдав ще одного фіаско Селтіку – Рейнджерс вибив запеклого ворога з Кубка Шотландії
Рейнджерс обіграв Селтік в рамках 1Ї8 фіналу Кубка Шотландії. Звіт читайте на "Футбол 24".
Кубок Шотландії, 1/8 фіналу
Рейнджерс – Селтік – 2:0
Голи: Девіс, 10, Кенні, 34 (авт)
Джеррард зробив Рейнджерс чемпіоном – легендарний клуб чекав на титул 10 років
Стівен Джеррард уже повернув Рейнджерс чемпіонський титул, а тепер націлився на ще один трофей. Кубок Шотландії був єдиним шансом для Селтіка бодай трохи поквитатися зі своїм запеклим ворогом. Натомість вийшло ще одне фіаско.
Дербі старої фірми в рамках Кубка відбулося вже на стадії 1/8 фіналу та завершилося переконливою перемогою чинного чемпіона. Рейнджерс ще у першому таймі здобув комфортну перевагу в два м'ячі, яку втримав до самого кінця. У чвертьфіналі "Джерс" зіграють проти клубу Сент-Джонстон.
Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ