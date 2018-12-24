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Джеррард запевнив, що Морелос, яким цікавилось Динамо, не покине клуб взимку

20:49 3 Читать на русском
Джеррард запевнив, що Морелос, яким цікавилось Динамо, не покине клуб взимку
Альфредо Морелос / Соцмережі

Головний тренер Рейнджерса Стівен Джеррард розповів про долю нападника команди Альфреда Морелоса.

"Я не перестану вислуховувати інші клуби, які зацікавлені у Морелосі, але відповідь буде одна – взимку він нікуди не перейде. Ми дуже задоволені ним. У нього відмінна швидкість і я не позаздрю тим захисникам, яким доводиться проти нього грати", – цитує Джеррарда Sky Sports.

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Нагадаємо, Динамо цікавилось Морелосом ще влітку, проте тоді повідомлялось, що нападник не хоче переходити у київський клуб, а згодом форвард підписав новий контракт з Рейнджерс.

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що керівництво Динамо все ще розглядає Морелоса, як потенційне підсилення лінії атаки.

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Цього сезону нападник провів за Рейнджерс 32 матчі в усіх турнірах. Результативність форварда вражає, Морелос зміг забити 19 голів та 10 разів асистував партнерам.

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