Джеррард запевнив, що Морелос, яким цікавилось Динамо, не покине клуб взимку

Головний тренер Рейнджерса Стівен Джеррард розповів про долю нападника команди Альфреда Морелоса.

"Я не перестану вислуховувати інші клуби, які зацікавлені у Морелосі, але відповідь буде одна – взимку він нікуди не перейде. Ми дуже задоволені ним. У нього відмінна швидкість і я не позаздрю тим захисникам, яким доводиться проти нього грати", – цитує Джеррарда Sky Sports.

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Нагадаємо, Динамо цікавилось Морелосом ще влітку, проте тоді повідомлялось, що нападник не хоче переходити у київський клуб, а згодом форвард підписав новий контракт з Рейнджерс.

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що керівництво Динамо все ще розглядає Морелоса, як потенційне підсилення лінії атаки.

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Цього сезону нападник провів за Рейнджерс 32 матчі в усіх турнірах. Результативність форварда вражає, Морелос зміг забити 19 голів та 10 разів асистував партнерам.