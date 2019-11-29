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Джеррард вважає себе найголовнішим фаном Мессі, але назвав іншого фаворита на "Золотий м'яч"

12:09 121 Читать на русском
Джеррард вважає себе найголовнішим фаном Мессі, але назвав іншого фаворита на "Золотий м'яч"
Ліонель Мессі та Стівен Джеррард / Фото UEFA

Екс-гравець Ліверпуля, а нині наставник Рейнджерс Стівен Джеррард поділився очікуваннями щодо вручення "Золотого м'яча-2019".

"Я на 100% вважаю, що ван Дейк заслужив "Золотий м'яч". Я фанат Мессі №1, обожнюю його гру. Неймовірні цифри за голами і результативними передачами. Я точно входжу у фан-клуб Мессі.

"Золотий м'яч" отримає Мессі, потім вони скористаються VAR і передадуть його ван Дейку, – тонкий тролінг від Гвардіоли

Але у випадку з ван Дейком ми говоримо про стабільність протягом всього року, про перемогу в Лізі чемпіонів і безпомилкових виступах в кожній грі. Такий гравець не може не заслуговувати "Золотий м'яч", – цитує Джеррарда Goal.

Нагадаємо, на думку букмекерів, саме форвард Барселони має найбільше шансів здобути головний індивідуальний трофей.

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Теги
Золотий м'яч Стівен Джеррард Стівен Джеррард Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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