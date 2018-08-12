Джеррард виграв свій перший матч у чемпіонаті Шотландії на чолі Рейнджерс

Англія — 21:21 1812
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Арсенал – Манчестер Сіті: перший провал Емері, Озіл знову "грає, наче лайно", розкішний чемпіон та Стерлінг
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Ліверпуль – Вест Хем: "пристойний Ярмоленко", вчинок Салаха, суддівський прокол і заявка на чемпіонствоАнглія — 19:28 5271
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Олександрія мінімально обіграла Арсенал-Київ і повернулася на перше місце УПЛУкраїна — 18:56 447
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Касілья вирішив покинути Реал – конкуренція для Луніна зменшуєтьсяІспанія — 17:14 1098
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Арсенал – Манчестер Сіті: стартові склади команд – Зінченко поза заявкоюАнглія — 17:06 659
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