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Джеррард виграв свій перший матч у чемпіонаті Шотландії на чолі Рейнджерс

20:11 260 Читать на русском
Джеррард виграв свій перший матч у чемпіонаті Шотландії на чолі Рейнджерс
Стівен Джеррард / ФК Рейнджерс

Легендарний футболіст Ліверпуля та збірної Англії Стівен Джеррард успішно дебютував на тренерському містку Рейнджерс.

У першому турі чемпіонату Шотландії підопічні Джеррарда впевнено переграли Сент-Міррен з рахунком 2:0.

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На 14-й хвилині Морелос вивів Рейнджерс вперед, а вже за 10 хвилин Голдсон подвоїв перевагу підопічних Джеррарда.

Відзначимо, що Рейнджерс був змушений грати вдесятьох після вилучення Маккрорі на 31-й хвилині поєдинку.

Клопп прокоментував призначення Джеррарда тренером Рейнджерс

Теги
Світ Шотландія Стівен Джеррард Стівен Джеррард Рейнджерс Рейнджерс
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