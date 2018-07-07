Джеррард виграв свій перший матч на чолі Рейнджерс з рахунком 6:0

Рейнджерс не залишили шансів супернику у першому матчі Стівена Джеррарда на чолі команди.

Шотландський Рейнджерс зіграв свій перший поєдинок під керівництвом Стівена Джеррарда. Рейнджерс у товариському матчі розтрощив клуб Другої ліги Шотландії Бьюрі з рахунком 6:0, повідомляє Daily Mail.

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Відзначимо, дебютний поєдинок Джеррарда на тренерському містку Рейнджерс зібрав більше 40 тисяч глядачів на стадіоні в Глазго.

Нагадаємо, на початку травня Джеррард став головним тренером Рейнджерс, підписавши контракт на 4 роки.

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Стівен також встиг побути наставником Ліверпуля U-18 і зайняв третє місце в юнацькому чемпіонаті Англії. Також Ліверпуль U-19 під керівництвом Джеррарда дійшов до чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА.