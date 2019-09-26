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Джеррард відреагував на слова Клоппа про свого наступника в Ліверпулі

20:48 347 Читать на русском
Джеррард відреагував на слова Клоппа про свого наступника в Ліверпулі
Джеррард і Клопп / Getty Images

Колишній хавбек Ліверпуля Стівен Джеррард відповів Юргену Клоппу, який назвав бажаного спадкоємця на чолі "червоних".

Раніше німецький фахівець назвав саме Джеррарда гідним претендентом на посаду тренера мерсисайдців.

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"Я був водночас здивований і задоволений. Клоппа не звільнять завтра, я б цього не хотів. Він виконує фантастичну роботу. Я фанат Ліверпуля. Упевнений, що будь-який прихильник Ліверпуля підтримає те, що я скажу: ми хочемо, щоб він залишався ще багато років і приносив клубу якомога більше успіхів. Але водночас я дуже задоволений", – цитує Джеррарда Sky Sports.

"Хто не любить Ліверпуль, той не має серця", – вогняна промова Клоппа на церемонії FIFA The Best-2019

Нагадаємо, 39-річний англієць очолює Рейнджерс, який у минулому сезоні посів другу сходинку чемпіонату Шотландії.

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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Стівен Джеррард Стівен Джеррард Ліверпуль Ліверпуль
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