Англійська Прем'єр-ліги визначилася з номінантами на приз найкращому тренеру листопада. У шорт-лист вперше потрапив керманич бірмінгемської Астон Вілли Стівен Джеррард.

Головний тренер "вілланів" і ще два фахівці поведуть боротьбу за нагороду, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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Джеррард був призначений на посаду коуча Вілли 11 листопада. Під його керівництвом бірмінгемці здолали Брайтон і Крістал Пелас, перерваши 5-матчеву серію поразок. Також приз може дістатися Хосепу Гвардіолі (3 перемоги на чолі Манчестер Сіті) або Юргену Клоппу, Ліверпуль якого після поразки від Вест Хема розгромив Арсенал і Саутгемптон (двічі по 4:0).

До слова, за час ігрової кар'єри Стівен Джеррард 6 разів був визнаний гравцем місяця у Прем'єр-лізі.

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