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Джеррард відмовився від роботи в Чемпіоншипі

16:50 - Читать на русском
Джеррард відмовився від роботи в Чемпіоншипі
Стівен Джеррард / Reuters

Головний тренер шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард відкинув ідею повернення до чемпіонату Англії в новому статусі.

40-річний фахівець відхилив пропозицію Бірмінгем Сіті, повідомляє Football Insider.

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На Сент-Ендрюс Джеррард повинен був замінити іспанця Пепа Клотета, який працює із "синіми" з минулого літа. Легенда Ліверпуля, однак, наразі не має наміру покидати Рейнджерс. Англійський тренер усе ще сподівається нав'язати конкуренцію Селтіку на внутрішній арені в новому сезоні.

Нагадаємо, що Стівен Джеррард очолив Джерс у червні 2018-го. Під його керівництвом команда двічі фінішувала 2-ю у шотландській Прем'єр-лізі. Натомість Бірмінгем наразі посідає 16-те місце в Чемпіоншипі, але за вісім турів до кінця першості відстає від зони плей-офф усього на 9 пунктів.

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Теги
Англія Бірмінгем Бірмінгем Рейнджерс Рейнджерс Шотландія Чемпіоншип Стівен Стівен Джеррард
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