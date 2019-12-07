Джеррард узгодив новий контракт з Рейнджерс

Шотландський Рейнджерс найближчими днями пролонгує співпрацю зі своїм наставником.

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард залишиться у шотландському клубі ще на кілька років, повідомляє видання Sky Sports. Легенда Ліверпуля узгодив з керівництвом клубу усі деталі і пролонгує угоду до 2024 року. Нагадаємо, Джеррард очолив клуб на початку травня 2018 року. Попередня угода спливала у 2022 році.

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Свій перший сезон з Рейнджерс Стівен закінчив на другому місці у чемпіонаті Шотландії – вперше після повернення у елітний дивізіон. Окрім того, під керівництвом 39-річного наставника команда двічі поспіль пробивалась у групову стадію Ліги Європи. У поточному сезоні "світло-сині" у чемпіонаті йдуть другими.

У неділю, 8 грудня, Рейнджерс зіграє у фіналі Кубка ліги проти Селтіка, а за кілька днів прийматиме Янг Бойз у вирішальному матчі Ліги Європи за вихід із групи G.

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