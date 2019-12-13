toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Джеррард продовжив контракт з Рейнджерс

16:42 175 Читать на русском
Джеррард продовжив контракт з Рейнджерс
Стівен Джеррард / Фото ФК Рейнджерс

Легенда Ліверпуля продовжить очолювати шотландський клуб.

Рейнджерс отримав підпис Стівена Джеррарда під новим контрактом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Клопп офіційно підписав новий контракт з Ліверпулем

Відтепер співпраця між англійським фахівцем та шотландською командою розрахована до 2024 року. Нагадаємо, легенда Ліверпуля очолив Рейнджерс у 2018 році.

В минулому сезоні Джеррард зі своїми підопічними фінішував на другій сходинці чемпіонату Шотландії. У поточному розіграші Рейнджерс після 15-ти турів теж перебуває на другому місці, відстаючи від Селтіка на 2 очки.

"Зате в нас є Ярмоленко": фани Вест Хема шаленіють від божественного трюку конкурента українця – так завершують кар'єри

blog_ava
Тайсон потрапив на радари трьох клубів
12:20
5640
Теги
Англія Стівен Джеррард Стівен Джеррард Рейнджерс Рейнджерс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
51
хв
Зоря
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук