Джеррард продовжив контракт з Рейнджерс

Легенда Ліверпуля продовжить очолювати шотландський клуб.

Рейнджерс отримав підпис Стівена Джеррарда під новим контрактом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Клопп офіційно підписав новий контракт з Ліверпулем

Відтепер співпраця між англійським фахівцем та шотландською командою розрахована до 2024 року. Нагадаємо, легенда Ліверпуля очолив Рейнджерс у 2018 році.

В минулому сезоні Джеррард зі своїми підопічними фінішував на другій сходинці чемпіонату Шотландії. У поточному розіграші Рейнджерс після 15-ти турів теж перебуває на другому місці, відстаючи від Селтіка на 2 очки.

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