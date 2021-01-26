"Звичайно, мені шкода Френка. Це мій колишній партнер по команді, якого я дуже поважаю. Але, знаючи цього хлопця, я думаю, що він дуже скоро повернеться. Він струсить з себе пил і знову втягнеться в цю справу. Він використає цей час, щоб провести його з сім'єю.

Лемпард не зміг попрощатися з футболістами Челсі

Відчуваю розчарування. Відставка сталась практично відразу після вдалого результату (перемога у матчі Кубка Англії проти Лутон Таун, – прим.). Але я не знаю всіх нюансів. Не знаю, як він переживав те, що відбувається, які у нього були стосунки з усіма в клубі. Мені здавалося, що у Челсі є можливість підтримати Лемпарда в такий важкий період, але вони вчинили інакше. Хоча в Челсі це далеко не перша подібна історія, так що нічого дивного", – цитує Джеррарда видання Goal.

Нагадаємо, Челсі оголосив про звільнення Лемпарда 25 січня. Минулого сезону "сині" під керівництвом Френка фінішували четвертими у підсумковій таблиці АПЛ. У нинішній кампанії справи йшли не надто добре – 9 сходинка після 19-ти зіграних турів. Від зони Ліги чемпіонів лондонців відділяє 5 очок.

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