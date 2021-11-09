Стівен Джеррард готовий розпочати тренерський шлях в АПЛ з Бірмінгема.

Легенда Ліверпуля на цьому тижні повинен домовитися з власниками Астон Вілли, стверджує керівник спортивного відділу The Economist Хаміш Азул.

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Боси бірмінгемців близькі до узгодження компенсації з Рейнджерс. Джеррард отримає найбільшу зарплатню в історії Астон Вілли, хоча фінансові умови не були для нього пріоритетом. Також потенційному тренеру пообіцяли виділити кошти на підсилення в зимове вікно.

Нагадаємо, "віллани" попрощалися з Діном Смітом через незадовільні результати. Команда програла 5 матчів АПЛ поспіль, наблизившись до зони вильоту на 2 очок.

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