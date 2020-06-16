Джеррард: Після перемоги в АПЛ Ліверпуль мусить встановити статую Клоппа

Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард поділився думкою про роботу Юргена Клоппа на посаді головного тренера мерсисайдців.

"Ніхто не хоче приписувати титул Ліверпулю заздалегіть, але ми всі знаємо, що це неминуче. Для мене це буде великим полегшенням. Будучи фанатом команди протягом багатьох років, будучи гравцем і наближаючись до мети так близько, ти знаєш, що це саме те, про що мріяли люди.

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Хочу відразу пояснити: я вважаю, що Юрген – найкращий тренер у світі. Він прийшов у Ліверпуль і вивів його на новий рівень. Коли Клопп починав, клуб навіть не був у першій четвірці АПЛ. Йому вдалося виграти Лігу чемпіонів і перший за останні 30 років титул чемпіона Англії.

Я вважаю, що Юрген повинен отримати винагороду. У футболі ми часто чекаємо, поки люди не стануть старшими, перш ніж повністю визнати їхні досягнення. Але я знаю, що власники клубу цього не допустять. Після перемоги в АПЛ Ліверпуль повинен встановити статую Клоппа", – цитує Джеррарда The Athletic.

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