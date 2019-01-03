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Джеррард переманив колишнього партнера по збірній Англії Дефо в Рейнджерс

20:57 195 Читать на русском
Джеррард переманив колишнього партнера по збірній Англії Дефо в Рейнджерс
Джермейн Дефо та Стівен Джеррард / Фото AP

Нападник Борнмута Джермейн Дефо продовжить кар'єру в чемпіонаті Шотландії.

Джермейн Дефо відтепер захищатиме кольори Рейнджерс, повідомляє Sky Sports.

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Форвард виступатиме за шотландський клуб на правах оренди. Угода між Борнмутом та Рейнджерс розрахована на 1,5 року.

Варто відзначити, нову команду Дефо очолює Стівен Джеррард, який грав разом із Джермейном за збірну Англії.

У поточному сезоні АПЛ Дефо лише 4 рази з'являвся на полі, проте результативними діями не відзначався.

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