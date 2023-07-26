Аль-Іттіфак на своїй офіційній сторінці в Твіттері анонсував трансфер екс-форварда Атлетіко Мусси Дембеле. У зверненні до гравця клуб назвав Дембеле "хоробрим, щедрим і безстрашним". "Мусса Дембеле – наш новий лицар", – йдеться в заяві.

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Дембеле зробив собі ім'я в Селтіку і Ліоні. Він провів за Олімпік понад 100 матчів, у яких забив 56 м'ячів. Також він встиг пограти за Фулхем і Атлетіко. Щоправда, у столиці Іспанії справи у нього склалися не найкращим чином – він так і не зумів забити за "матрацників" жодного м'яча.

Минулого сезону 27-річний форвард забив за Ліон 3 м'ячі в 23 матчах чемпіонату Франції.