Колишній хавбек Вест Хема Джек Вілшер відкритий до переходу в шотландський Рейнджерс, повідомляє BT Sport.

Вілшер зізнався, за яких умов готовий повернутись на поле після розриву контракту з Вест Хемом

За інформацією видання, клуб Стівена Джеррарда наразі оцінює доцільність запрошення 28-річного футболіста. Офіційної пропозиції Вілшеру шотландці наразі не робили.

Нагадаємо, кілька днів тому Вест Хем оголосив про відхід Вілшера із команди. Контракт був розірваний за обопільною згодою. Відповідно, охочим співпрацювати з Джеком не доведеться платити за перехід.

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