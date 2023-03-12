Англійський фахівець проведе зустріч з представниками Трабзонспора щодо можливої співпраці, повідомляє Mirror.

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Наразі команда залишилась без наставника після відходу Абдулли Авджі. Трабзонспор провалився в останніх кількох матчах, зокрема, вилетівши з Ліги конференцій від Базеля та двічі поспіль поступившись в чемпіонаті.

Нагадаємо, Стіві Джі був претендентом на роботу в збірній Польщі та в Лідсі, але обидві команди отримали інших тренерів. Останнім місцем роботи легенди Ліверпуля була Астон Вілла, звідки був звільнений в жовтні 2022 року.

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