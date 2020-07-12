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Джеррард може очолити англійський клуб

15:42 - Читать на русском
Джеррард може очолити англійський клуб
Стівен Джеррард / Фото з відкритих джерел

Легендарний капітан Ліверпуля Стівен Джеррард може повернутись на Туманний Альбіон у новому статусі.

Головний тренер шонтландського Рейнджерса Стівен Джеррард може продовжити тренерську діяльність в Англії, повідомляє видання Daily Express.

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У послугах 40-річного фахівця зацікавлений представник другого за силою дивізіону – Брістоль Сіті. Власник команди Стів Ленсдаун хоче бачити Джеррарда на посаді головного тренера команди. Окрім Стівена керівництво клубу розглядає кандидатури Кріс Г'ютон, Лі Бойєра і Райана Лоу.

Нагадаємо, Джеррард прийняв Рейнджерс у травні 2018 року і вперше з сезону 2010/11 вивів команду у груповий раунд Ліги Європи. Контракт англійського фахівця з шотландським клубом розрахований до 2024 року.

До слова, Брістоль Сіті у 43 матчах набрав 61 очко і посідає у турнірній таблиці Чемпіоншипа 11-ту сходинку.

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Теги
Кріс Кріс Г'ютон Стівен Стівен Джеррард Лі Лі Бойер Рейнджерс Рейнджерс Брістоль Сіті Брістоль Сіті Чемпіоншип
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