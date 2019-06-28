Джеррард може очолити Ньюкасл – ще 2 легенди АПЛ серед конкурентів

Керівництво англійського Ньюкасла визначило пріоритетні кандидатури на посаду головного тренера команди.

Рафу Бенітеса на тренерському містку "сорок" може змінити його екс-підопічний, керманич шотландського Рейнджерса Стівен Джеррард. Про це повідомляє The Telegraph.

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За інформацією видання, окрім легенди Ліверпуля на вакантну посаду також претендують головний тренер Ніцци Патрік Вієйра та асистент Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті Мікель Артета. Натомість Шон Дайч, за якого Бернлі вимагатиме шалену компенсацію, разом із Едді Хау (Борнмут) і Стівом Брюсом (Шеффілд Уенсдей) входять до резервного списку кандидатів.

Нагадаємо, Рафа Бенітес покинув Ньюкасл у понеділок. Він працював із "сороками" впродовж трьох сезонів. У першості 2018/19 Ньюкасл фінішував на 13-му місці в АПЛ.