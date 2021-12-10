"Весь гамір створюється для того, щоб сторонні люди були у захваті, але у мене інша мета. Треба підготувати команду якнайкраще, щоб спробувати досягти позитивного результату для Астон Вілли.

Клопп засипав Джеррарда компліментами перед очним матчем: "Одного дня він обов'язково очолить Ліверпуль"

Всі на цьому стадіоні знатимуть мене досить добре. Всі вони повинні розуміти, для чого я їду на Енфілд. Я повертаюся до клубу, в якому провів багато років, і це викликає у мене посмішку з кількох причин.

По-перше, у мене досі добрі стосунки з багатьма людьми у клубі. Я чудово провів там час, я ж місцевий хлопець. Це була команда, яку я підтримував у дитинстві і буду підтримувати завжди. Але водночас це викликає у мене посмішку, тому що я маю можливість поїхати туди, битися з гарною командою і хорошим менеджером і спробувати виграти гру. Це моя єдина мета", – цитує Джеррарда ВВС.

Джеррард повертається в Ліверпуль, дербі Мадрида, Моурінью проти Коваленка і співавтора перемоги у ЛЧ: анонс євровікенду