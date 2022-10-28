Головного тренера Бешикташа Валер'єна Ісмаеля було звільнено зі своєї посади після поразки команди від Хатайспора в матчі 11 туру чемпіонату Туреччини (1:2), і з того часу боси стамбульців перебувають у пошуках нового наставника.

Ракицький став найгіршим гравцем матчу чемпіонату Туреччини – його команда втратила шанс очолити таблицю

Як повідомляє портал Fanatik, керівництво Бешикташа розглядає дев'ять різних кандидатур на посаду головного тренера. Серед них – Стівен Джеррард, Марсело Б'єлса та Рафа Бенітес.

Також "орли" розглядають варіанти із запрошенням Шенола Гюнеша, Сергена Ялчина, Доменіко Тедеско, Клода Пюеля, Клаудіо Раньєрі та Вахіда Халілходжича.

Після 11 турів у чемпіонаті Туреччини Бешикташ посідає п'яте місце у турнірній таблиці.

Випередити Рівалдо і Рауля: ідеальний сезон Маріо Жардела