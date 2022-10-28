Джеррард, Б'єлса, Раньєрі та ще 6 варіантів: Бешикташ обирає нового тренера
Турецький гранд шукає заміну звільненому Валерієну Ісмаелю.
Головного тренера Бешикташа Валер'єна Ісмаеля було звільнено зі своєї посади після поразки команди від Хатайспора в матчі 11 туру чемпіонату Туреччини (1:2), і з того часу боси стамбульців перебувають у пошуках нового наставника.
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Як повідомляє портал Fanatik, керівництво Бешикташа розглядає дев'ять різних кандидатур на посаду головного тренера. Серед них – Стівен Джеррард, Марсело Б'єлса та Рафа Бенітес.
Також "орли" розглядають варіанти із запрошенням Шенола Гюнеша, Сергена Ялчина, Доменіко Тедеско, Клода Пюеля, Клаудіо Раньєрі та Вахіда Халілходжича.
Після 11 турів у чемпіонаті Туреччини Бешикташ посідає п'яте місце у турнірній таблиці.