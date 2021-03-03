Стівен Джеррард отримав червону картку у поєдинку 30-го туру чемпіонату Шотландії Лівінгстон – Рейнджерс (0:1).

Рейнджерс стурбований кризою Клоппа в Ліверпулі – "червоні" можуть запросити Джеррарда на місце німця

Після свистка на перерву наставник гостей попрямував до арбітра за поясненнями, чому рефері не показав картку для суперника за симуляцію в одному із епізодів гри. Аргументація Джеррарда була надто емоційна, за що і наставник побачив перед собою "червоне світло".

Нагадаємо, наразі Рейнджерс є беззаперечним лідером місцевого чемпіонату та близький до золотих медалей вперше за 10 років.

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