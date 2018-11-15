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Джеррард пояснив свою помилку в 2014-му, яка коштувала Ліверпулю чемпіонства – несподівані факти

12:20 1119 Читать на русском
Джеррард пояснив свою помилку в 2014-му, яка коштувала Ліверпулю чемпіонства – несподівані факти
Те саме падіння Стівена Джеррарда / Колаж joe.co

Легенда Ліверпуля, а нині наставник Рейнджерс Стівен Джеррард привідкрив нові деталі фатального матчу проти Челсі (0:2), після якого Ліверпуль втратив шанси на золото АПЛ.

Нагадаємо, Ліверпуль перебував за крок до чемпіонства перед матчем проти Челсі у сезоні 2013/14. Саме Стівен Джеррард допустив грубу помилку, втративши м'яч в центрі поля, чим скористались "сині" і позбавили мерсисайдців шансів на чемпіонство.

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"Перед грою мені зробили ін'єкцію епідуральної анестезії, щоб вгамувати біль у спині. Не думаю, що це можна назвати виправданням. Те, що сталося – справжнє невезіння.

Але коли ти пишеш книгу або знімаєш фільм, особливо з людьми, які брали Оскар і робили такі фільми, як біографію Емі Уайнхаус і Айртона Сенни, ти повинен бути максимально відвертим", – цитує Джеррарда видання Daily Mail.

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, у світ вийде документальний фільм про життя Стівена Джеррарда.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Рейнджерс Рейнджерс АПЛ Стівен Джеррард Стівен Джеррард
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