"Це була ідея, народжена випадково. Ми з керівництвом Парми мали зовсім інші справи. У понеділок о 16:30 мені зателефонували, щоб запитати, чи можна це зробити. Мені ніколи не доводилося так швидко оформляти угоду.

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Все зайняло лише дві години. Це було так несподівано, що довелося працювати через телефон, і я керував процесом з дому. Скепсис не полишав мене до самого кінця.

У Дженоа останнім часом багато змін. Є відчуття таке, що вони хочуть почати заново з молодими гравцями. Очевидно, вони нічого не сказали Горану через повагу. Вони ніколи не відштовхували його, але він і сам розумів, що більше не може бути тут головним героєм", – цитує Корсі Calciomercato.

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