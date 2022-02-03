Дженоа знадобилося лише дві години, аби позбутися Пандєва
Леонардо Корсі, агент Горана Пандєва, розкрив деталі переходу македонця в Парму.
"Це була ідея, народжена випадково. Ми з керівництвом Парми мали зовсім інші справи. У понеділок о 16:30 мені зателефонували, щоб запитати, чи можна це зробити. Мені ніколи не доводилося так швидко оформляти угоду.
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Все зайняло лише дві години. Це було так несподівано, що довелося працювати через телефон, і я керував процесом з дому. Скепсис не полишав мене до самого кінця.
У Дженоа останнім часом багато змін. Є відчуття таке, що вони хочуть почати заново з молодими гравцями. Очевидно, вони нічого не сказали Горану через повагу. Вони ніколи не відштовхували його, але він і сам розумів, що більше не може бути тут головним героєм", – цитує Корсі Calciomercato.
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