В рамках 28-го туру Серії А Парма у рідних стінах поступилась Дженоа. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Дженоа завітав у гості до Парми. "Хрестоносці" перебувають на передостанній сходинці турнірної таблиці, тому перемога, тим більше у домашньому поєдинку, була для них дуже важливою.

У середині першого тайму господарі вийшли уперед – Граціано Пелле у штрафному суперника ефектно пробив через себе. Для 35-річного нападника цей гол став дебютним у складі Парми, після того, як він покинув клуб у 2013 році заради трансферу в Феєнорд.

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Після перерви на полі з'явився Джанлука Скамакка, який, не гаючи часу, спочатку зрівняв рахунок, а на 59-й записав до свого активу дубль – 1:2. До останніх хвилин матчу пармезанці відчайдушно намагались вирвати хоча б нічию, однак фінальний свисток зафіксував вольову перемогу "грифонів".

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