Дженоа і Верона зіграли в 12-му турі чемпіонату Італії 2023/24 (1:0). Рахунок і огляд матчу за участю Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Верона на "Футбол 24", стартував о 21:45. Обидві команди не вражають у першій третині сезону. Команда Руслана Маліновського в останніх 5-ти турах тричі програла і посідала 15 місце турнірної таблиці, маючи 11 балів. Верона взагалі йшла в зоні вильоту – 8 очок, 18 позиція і 4 поразки поспіль.

Руслан Маліновський вперше за останні матчі не потрапив у стартовий склад. Півзахисник збірної України, який отримав виклик від Сергія Реброва на поєдинок відбору Євро-2024 проти Італії, розпочав у запасі. Атакувальний дует Дженоа сформували Гудмундссон і Екубан.

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Перший тайм важко назвати видовищним. Моментів було обмаль. Верона взагалі нічого не створила, але проблеми ледь не вигадав Мартінес. Кіпер Дженоа далеко відпустив м'яч у межах штрафного – суперник перехопив, але обійшлося. Найцікавіші події першої половини трапилися в останні її хвилини.

Спершу "грифони" втратили лідера оборони – Бані пошкодив стегно і залишив поле. На 43-й хвилині стійка врятувала Верону після удару Екубана. Розіграш кутового ледь не став гольовим для Дженоа, але буквально тут же "грифони" забили. На 44-й хвилині Раду Дрегушін розстріляв ворота Верони після скидки Хапса. Але вагома роль у голі належить і Гудмундссону, який вдало нав'язав боротьбу захиснику. 1:0 – перший тайм завершився з мінімальною перевагою команди Альберто Джилардіно.

Старт другого тайму приніс Дженоа ще одну проблему. Знову травма стегна – цього разу в Екубана. Маліновський розминався, але вийшов не він – Джилардіно вирішив випустити Пушкаша замість травмованого форварда. Майже одразу румун мав два моменти, щоб забити, однак змарнував їх. Мав шанс і Сабеллі, з ударом якого впорався Монтіпо. Божевільний тиск Дженоа – кіпер Верони врятував ще й після удару Гудмундссона. Пощастило гостям, що рахунок у цей відрізок не став 2:0.

Верона відповіла на 73-й хвилині, створивши свій перший момент у матчі. І який – стійка зіграла за Дженоа! Невдовзі і Мартінес вперше врятував Дженоа після потужного удару головою. Тепер вже "грифонам" відверто пощастило – Верона цілком могла зрівняти. Дженоа відповіла трохи неточним ударом Стротмана, після якого нідерландець поступився місцем Руслану Маліновському.

Українцю дісталося тільки 5 хвилин основного часу (10 загалом), він кілька разів отримав м'яч, але нічим запам'ятатися не встиг. Надто мало часу отримав Руслан від Альберто Джилардіно проти аутсайдера чемпіонату.

1:0 – гол Дрегушіна вирішив долю гри. Дженоа набрала 14 очок і піднялася на 13 місце. Верона програла 5-й матч чемпіонату поспіль, перебуваючи в зоні вильоту.