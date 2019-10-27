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Дженоа встановив унікальне досягнення в Серії А

09:54 180 Читать на русском
Дженоа встановив унікальне досягнення в Серії А
Дженоа / Фото з відкритих джерел

Генуезький клуб у першому ж матчі під керівництвом нового тренера увійшов в історію чемпіонатів Італії.

66’ Кевін Агудело
75’ Крістіан Куаме
79’ Горан Пандев
 
Сандро Тоналі 34’
34’ Сандро Тоналі
66’ Кевін Агудело
75’ Крістіан Куаме
79’ Горан Пандев

У матчі 9-го туру італійської першості Дженоа став володарем унікального досягнення – вперше в чемпіонаті Італії у воротах суперника змогли відзначитись відразу всі три гравці, які вийшли на заміну, повідомляє Opta Paolo.

Дженоа офіційно отримав нового тренера

Генуезький клуб після першого тайму поступався з рахунком 0:1. У другій половині зустрічі новоспечений наставник команди Тьягу Мотта провів три заміни і з кожною влучив "у яблучко". Кевін Агудело на 66-й, Крістіан Куаме на 75-й і Горан Пандев на 79-й хвилинах забили по голу і здобули для своєї команди впевнену перемогу 3:1.

Нагадаємо, 22 жовтня Дженоа відправив у відставку Ауреліо Андреаццолі і представив нового тренера – Тьягу Мотту. Ця перемога стала для команди лише другою у Серії А в цьому сезоні – востаннє "грифони" смакували звитягу ще 1 вересня у домашньому матчі проти Фіорентини (2:1). У наступному турі генуезький клуб завітає у гості до лідера чемпіонату – туринського Ювентуса. Гра відбудеться 30 жовтня о 22:00.

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Італія Дженоа - Брешія Кевін Агудело Кевін Агудело Тьягу Мотта Тьягу Мотта Серія А Крістіан Куаме Крістіан Куаме Ауреліо Андреаццолі Ауреліо Андреаццолі Горан Пандев Горан Пандев Дженоа Дженоа
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