Дженоа виявилась сильнішою за Емполі

В матчі 21 туру Серії А Дженоа на виїзді переграла Емполі. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 21 тур

Емполі – Дженоа – 1:3

Голи: Ді Лоренцо, 63 – Куаме, 18, Лазовіч, 70, Санабрія, 73

Дженоа вийшла вперед в рахунку завдяки голу Куаме після довгої передачі Крішіто та позиційної помилки захисника, але по перерві Ді Лоренцо зрівняв рахунок. Втім Дженоа все ж виявилась сильнішою завдяки голам Санабрії та Лазовіча на які Емполі не зміг відповісти результативно.

Завдяки цій перемозі Дженоа набрала 23 очки та піднялась на 13 місце, Емполі з 17 пунктами залишилась в кроці від зони вильоту.