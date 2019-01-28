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Дженоа виявилась сильнішою за Емполі

23:23 18 Читать на русском
Дженоа виявилась сильнішою за Емполі
Емполі –Дженоа –1:3 / соцмережі

В матчі 21 туру Серії А Дженоа на виїзді переграла Емполі. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 21 тур

Емполі – Дженоа – 1:3

Голи: Ді Лоренцо, 63 – Куаме, 18, Лазовіч, 70, Санабрія, 73

Дженоа вийшла вперед в рахунку завдяки голу Куаме після довгої передачі Крішіто та позиційної помилки захисника, але по перерві Ді Лоренцо зрівняв рахунок. Втім Дженоа все ж виявилась сильнішою завдяки голам Санабрії та Лазовіча на які Емполі не зміг відповісти результативно.

Завдяки цій перемозі Дженоа набрала 23 очки та піднялась на 13 місце, Емполі з 17 пунктами залишилась в кроці від зони вильоту.

Італія21 турКарло Кастеллані (Емполі)

Емполі - Дженоа: Понеділок 28 січня 2019

Емполі
Матч завершено
1 : 3
Дженоа
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Італія Емполі - Дженоа Дженоа Дженоа Емполі Емполі
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