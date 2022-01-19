Дженоа поки так і не знайшла нового наставника. Нищівна поразка від Фіорентини злякала Бруно Лаббадію – фахівець відмовився в останній момент.

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Клуб не очікував такого розвитку подій і не мав запасного варіанту. У пресі з'явилися чутки про можливе повернення Роландо Марана чи Давіде Баллардіні, але Дженоа навіть не контактувала з ними, повідомляє PianetaGenoa з посиланням на журналіста Альфредо Педуллу.

За інформацією джерела, генуезці вирішили зосередитися на інших варіантах. Одним із претендентів став Давіде Нікола. Окрім того, Дженоа провела попередні перемовини з Дженнаро Гаттузо, аби дізнатися реальність такого сценарію. Колишній одноклубник Шевченка перебуває без роботи з кінця минулого сезону, коли його контракт з Наполі закінчився.

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